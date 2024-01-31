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Наталья Рудова ответила, верит ли в любовь с первого взгляда

Актриса Наталья Рудова заявила, что чувствует любовь к партнеру с первой встречи

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Наталья Рудова на светской премьере фильма «Конец славы» призналась, что верит в любовь с первого взгляда. Об этом она заявила в разговоре с NEWS.ru.

«Любовь — это счастье, синоним. Однозначно больше ничего. Любовь с первого взгляда 100% существует. У меня только так, с первого взгляда. Я имею в виду, мне сразу либо нравится, либо не нравится человек. По-другому не работает», — заверила Рудова.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как долго живет любовь, Рудова напомнила, что на Земле ничто не вечно. По мнению звезды «Универа», людям не стоит забивать себе голову такими вопросами, лучше просто наслаждаться счастливыми моментами с возлюбленным. При этом артистка призналась, что сейчас ее сердце свободно.

В августе 2023 года Рудова рассказала, что получает непристойные предложения от поклонников. По словам звезды, были случаи, когда мужчины спрашивали цену за ужин с ней. Артистка отметила, что посылала подобные предложения «куда подальше».

Ранее Парфенов рассказал о цензуре во время выступления в Дубае.

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