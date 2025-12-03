На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лазарева назвала свою теорию, почему россияне попадаются на уловки украинских мошенников

Телеведущая Лазарева заявила, что россиян отучили думать самостоятельно
true
true
true
close
Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале рассказала свою теорию, почему в России лучше всего работают мошеннические схемы украинцев.

Лазарева усомнилась в том, что аферисты из Украины имеют большую вероятность обмануть россиян из-за того, что у них на родине больше денег. По словам телеведущей, многие годы в России людей отучали думать самостоятельно и привили привычку слушать и выполнять, что им скажут.

«И конечно еще вот эта мысль, что и так все плохо, а может быть еще хуже, всегда держит человека на крючке. Страх и еще раз страх заставляет людей отключать волю и разум. Это мое мнение. А вы что думаете? Откуда этот длящийся нарратив «Россия — родина лохов»? А теперь еще и мамонтов», — поделилась телеведущая.

Лазарева сейчас проживает в Испании, но обещала «обязательно вернуться» в Россию.

7 октября суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев. Изначально телеведущую осудили за призывы к терроризму — из-за слов про «радость» об ударах ВСУ по российской территории. Новый же приговор связан с уклонением от обязанностей иноагентов.

Ранее Лазарева пожаловалась, что пользователи соцсетей называют ее тварью.

