Лазарева назвала свою теорию, почему россияне попадаются на уловки украинских мошенников

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале рассказала свою теорию, почему в России лучше всего работают мошеннические схемы украинцев.

Лазарева усомнилась в том, что аферисты из Украины имеют большую вероятность обмануть россиян из-за того, что у них на родине больше денег. По словам телеведущей, многие годы в России людей отучали думать самостоятельно и привили привычку слушать и выполнять, что им скажут.

«И конечно еще вот эта мысль, что и так все плохо, а может быть еще хуже, всегда держит человека на крючке. Страх и еще раз страх заставляет людей отключать волю и разум. Это мое мнение. А вы что думаете? Откуда этот длящийся нарратив «Россия — родина лохов»? А теперь еще и мамонтов», — поделилась телеведущая.

Лазарева сейчас проживает в Испании, но обещала «обязательно вернуться» в Россию.

7 октября суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев. Изначально телеведущую осудили за призывы к терроризму — из-за слов про «радость» об ударах ВСУ по российской территории. Новый же приговор связан с уклонением от обязанностей иноагентов.

Ранее Лазарева пожаловалась, что пользователи соцсетей называют ее тварью.