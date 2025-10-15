На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Слепаков проиграл суд в России из-за ошибки адвоката

Суд Москвы отклонил жалобу на штраф шоумена Слепаков из-за ошибки адвоката
Comedy Club, ТНТ

Шоумен и продюсер Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) не сумел обжаловать штраф в размере 45 тыс. рублей из-за неправильно оформленных документов его адвоката. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Суд не принял жалобу к рассмотрению из-за отсутствия необходимой информации в адвокатском ордере: в документе не было реквизитов соглашения об оказании юридической помощи.

Кроме того, подчеркнул судья, адвокат не участвовал в рассмотрении дела против Слепакова в первой инстанции, поэтому у него не было законных полномочий на подачу жалобы от лица артиста. Также отсутствовала доверенность от Слепакова.

Таганский суд Москвы в апреле вынес решение о наложении штрафа на артиста за отсутствие маркировки иноагента в публикациях его Telegram-канала. Статус иноагента был присвоен Слепакову в апреле 2023 года.

По информации Минюста России, юморист получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и госслужбе в целом, негативно отзывался о гражданах РФ.

Ранее стало известно, что суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей.

