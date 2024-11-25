Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Старейшая опера в Италии отменила спектакли с Ильдаром Абдразаковым

В Неаполе театр «Сан-Карло» отменил участие певца Абдразакова в оперном сезоне

close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Неаполе старейший итальянский театр оперы и балета «Сан-Карло» отменил спектакли с российским оперным певцом Ильдаром Абдразаковым. Это произошло после жалобы вице-президента Европарламента Пины Пичерно, потребовавшей соответствующих действий от театра и муниципалитета Неаполя

Абдразаков должен был исполнять партию в спектаклях «Дон Карлос» и «Аттила». На своей странице в социальной сети X Пичерно заявила, что Абдразаков поддерживает президента России Владимира Путина и спецоперацию на Украине.

В свою очередь, народный артист Башкортостана и Татарстана заявил, что никогда не делил свою аудиторию по расе, национальности, религии или политическим взглядам, а театр назвал храмом.

«Настало время, когда политики заходят в храм искусства и музыки. Несмотря ни на какие обстоятельства, я все равно надеюсь встретиться со своей аудиторией по всему миру и поделиться своим творчеством», — написал он на своей странице.

48-летний Абдразаков в разные годы выступал в театрах Ла Скала, Метрополитен-опера, Парижской опере, Венской государственной опере, Ковент-Гарден, Опере Цюриха и пр.

В октябре Путин изменил состав совета по культуре и искусству. В него, в частности, вошел и певец Ильдар Абдразаков.

В 2023 году Абдразакова убрали из составов постановок Парижской, Венской и Цюрихской опер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами