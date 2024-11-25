Старейшая опера в Италии отменила спектакли с Ильдаром Абдразаковым

В Неаполе старейший итальянский театр оперы и балета «Сан-Карло» отменил спектакли с российским оперным певцом Ильдаром Абдразаковым. Это произошло после жалобы вице-президента Европарламента Пины Пичерно, потребовавшей соответствующих действий от театра и муниципалитета Неаполя

Абдразаков должен был исполнять партию в спектаклях «Дон Карлос» и «Аттила». На своей странице в социальной сети X Пичерно заявила, что Абдразаков поддерживает президента России Владимира Путина и спецоперацию на Украине.

В свою очередь, народный артист Башкортостана и Татарстана заявил, что никогда не делил свою аудиторию по расе, национальности, религии или политическим взглядам, а театр назвал храмом.

«Настало время, когда политики заходят в храм искусства и музыки. Несмотря ни на какие обстоятельства, я все равно надеюсь встретиться со своей аудиторией по всему миру и поделиться своим творчеством», — написал он на своей странице.

48-летний Абдразаков в разные годы выступал в театрах Ла Скала, Метрополитен-опера, Парижской опере, Венской государственной опере, Ковент-Гарден, Опере Цюриха и пр.

В октябре Путин изменил состав совета по культуре и искусству. В него, в частности, вошел и певец Ильдар Абдразаков.

В 2023 году Абдразакова убрали из составов постановок Парижской, Венской и Цюрихской опер.