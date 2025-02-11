Абдразаков стал лауреатом премии Дмитрия Шостаковича

Российский оперный певец (бас), заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков получил премию им. Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает в Telegram-канале фонд исполнителя.

Как отмечается, церемония награждения состоялась в воскресенье, 9 февраля, в Концертном зале имени П. И. Чайковского во время гала-концерта VI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.

Оперный певец назвал награду «большой честью» и отметил, что она вдохновляет его и налагает особую ответственность, поскольку он должен быть достоин Шостаковича и продолжать традиции служения искусства.

«Символично, что награждение состоялось в рамках фестиваля искусств, где музыка объединяет поколения и служит мостом между классическим наследием и современностью», — сказал Абдразаков.

Согласно публикации, в тот же вечер в концертном зале прошел сольный концерт исполнителя.

В декабре Абдразаков был назначен руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Ранее старейшая опера в Италии отменила спектакли с Абдразаковым.