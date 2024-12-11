Ильдар Абдразаков после отмены в Европе возглавил оперу в Крыму

Заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков назначен руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.



«Желаю от всей души успехов и вдохновения для решения новых творческих задач», — написала глава российского Минкульта.

Абдразаков — лауреат Государственной премии Российской Федерации, солист Большого театра России и Мариинского театра, лауреат многочисленных российских и международных премий в области культуры и искусства, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

Накануне Абдразаков столкнулся с «отменой» в Европе — в Неаполе старейший итальянский театр оперы и балета «Сан-Карло» отменил спектакли с российским оперным певцом. Это произошло после жалобы вице-президента Европарламента Пины Пичерно, потребовавшей соответствующих действий от театра и муниципалитета Неаполя. На своей странице в социальной сети X Пичерно заявила, что Абдразаков поддерживает президента России Владимира Путина и спецоперацию на Украине.

48-летний Абдразаков в разные годы выступал в театрах Ла Скала, Метрополитен-опера, Парижской опере, Венской государственной опере, Ковент-Гарден, Опере Цюриха и пр.

В 2023 году Абдразакова убрали из составов постановок Парижской, Венской и Цюрихской опер.