Стивен Сигал гордится быть русским: «Вы все едины»

Американский актер с российским гражданством Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским. Об этом пишет ТАСС, цитируя актера, выступившего на церемонии награждения лауреатов премии «Мы вместе» в Национальном центре «Россия».

Главными достоинствами россиян он назвал единство и готовность поддерживать друг друга.

«То, что вы все едины и помогаете друг другу, — это очень ценно. Это то, что выделяет Россию», — сказал он.

Сигал выразил благодарность за возможность быть частью российского народа и высказал желание остаться в России и продолжать здесь свое дело.

В октябре Сигал поддержал создание Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которую называют российским аналогом «Оскара». Сигал также посчитал неразумным, что делегации из России сейчас запрещено участвовать в мероприятиях, связанных с кинопремией «Оскар».

Ранее Стивену Сигалу достались главные роли в трех российско-американских фильмах.