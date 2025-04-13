Розенбаум заявил, что зарегистрировал бренд «Гоп-стоп» товарным знаком не для спиртного

Певец Александр Розенбаум опроверг в беседе с kp.ru, что зарегистрировал названия песен в качестве брендов для продажи алкогольной продукции.

Розенбаум назвал «желтыми» заявления о регистрации названий песен товарным знаком для продажи спиртного. Он считает, что журналистов желтой прессы надо наказать. Артист объяснил, что запатентовал фразы на фоне премьеры его мюзикла «Вальс-Бостон». Музыкант рассказал, что его команда будет заниматься продажей мерча и сувениров для спектакля.

«Они будут выпускать много всяких штучек к этому. Да, какой-то мерч. Это просто какие-то крылатые фразы, на которые они обратили внимание. Я их просто зарегистрировал для того, чтобы они были мои, а не чужие», — поделился артист.

Розенбаум уточнил, что сам не занимается созданием мерча, поэтому не знает подробностей.

«К алкогольным продукциям и прочим коммерческим проектам, которые так хотят видеть желтопрессные журналисты, я отношения не имею», — уверил музыкант.

Известно, что Розенбаум зарегистрировал как бренды строчки «Ау», «Доля казачья — служба лихая», «Налетела грусть», «Любить — так любить», «Летать — так летать», «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» и «Заходите к нам на огонек».

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