На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Хочется развернуться с левой»: Розенбаума вывел из себя вопрос о «гнездышке» с насекомыми

Певец Александр Розенбаум разозлился на журналиста из-за вопроса о квартире
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Певец и музыкант Александр Розенбаум вышел из себя после вопроса журналиста о чучелах насекомых в его «гнездышке». Видео их беседы опубликовал NEWS.ru.

Народный артист предположил, что журналист так называет свое место жительства, и подчеркнул, что у него — квартира.

«Когда мне представители прессы говорят такие слова про мое «гнездышко», мне хочется развернуться с левой, и чтобы попало вам в правую скулу, да?» — описал свои эмоции певец и добавил, что не будет этого делать.

Несмотря на форму вопроса, Розенбаум подтвердил, что собирает бабочек в память о брате. Они развешены в комнате, посвященной родственнику исполнителя. По словам артиста, брат любил их коллекционировать.

Младшего брата Розенбаума Владимира не стало в 49 лет от цирроза печени. В память о нем народный артист сочинил ряд композиций. Он называл кончину брата тяжелейшей потерей.

Ранее Долина поругалась с журналисткой, задавшей «личный вопрос».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами