«Хочется развернуться с левой»: Розенбаума вывел из себя вопрос о «гнездышке» с насекомыми

Певец и музыкант Александр Розенбаум вышел из себя после вопроса журналиста о чучелах насекомых в его «гнездышке». Видео их беседы опубликовал NEWS.ru.

Народный артист предположил, что журналист так называет свое место жительства, и подчеркнул, что у него — квартира.

«Когда мне представители прессы говорят такие слова про мое «гнездышко», мне хочется развернуться с левой, и чтобы попало вам в правую скулу, да?» — описал свои эмоции певец и добавил, что не будет этого делать.

Несмотря на форму вопроса, Розенбаум подтвердил, что собирает бабочек в память о брате. Они развешены в комнате, посвященной родственнику исполнителя. По словам артиста, брат любил их коллекционировать.

Младшего брата Розенбаума Владимира не стало в 49 лет от цирроза печени. В память о нем народный артист сочинил ряд композиций. Он называл кончину брата тяжелейшей потерей.

