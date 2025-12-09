Лера Кудрявцева бросила бутылкой в Екатерину Гордон

Телеведущая Лера Кудрявцева и юристка Екатерина Гордон развеяли слухи о своей ссоре. Об этом пишет издание Super.

На сольном концерте «Народный корпорат» своей группы «ЗаVисть» подруги отметили, что стали чаще ругаться из-за совместной работы.

«Когда видите друг друга каждый день, тут как с мужем: грех не развестись», — сказала Гордон.

На сцене Кудрявцева в шутку бросила в Гордон бутафорской бутылкой, а та в ответ шлепнула подругу.

До этого Гордон уже сообщала, что находится на «грани развода» с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Гордон призналась, что уже на протяжении полугода ссорится и мирится с ней. По словам адвокатки, в их отношениях многое «пропито».

