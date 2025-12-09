Россиян предупредили о вреде синдрома «достигаторства» для здоровья

Навязчивое стремление добиться карьерных высот и постоянного профессионального роста может стать причиной хронического стресса, который может серьезно навредить здоровью. Об этом в разговоре с «Известиями» предупредила директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

По словам специалиста, амбициозные работники, у которых карьера полностью поглощает всю жизнь, могут столкнуться с нарушением границ между активностью и отдыхом. В результате этого происходит повышенная выработка кортизола — гормона стресса, влекущего за собой скачки давления, а также нарушения сна и обмена веществ.

Эксперт добавила, что культура постоянного успеха усиливает синдром FOMO (страх упустить возможности) и синдром «достигаторства». Она объяснила, что человек попадает в ловушку постоянного сравнения с окружающими, из-за чего даже большие профессиональные достижения перестают его радовать и воспринимаются как обязательный этап на пути к новой цели.

В итоге происходит истощение дофаминовой системы и хронический стресс, который приводит к спазму сосудов, сгущению крови, повышает риск инфаркта и инсульта, а также провоцирует гормональные нарушения.

«Для сохранения энергии и концентрации нужно встраивать в ежедневную рутину базовые привычки: регулярный сон не менее восьми часов, сбалансированное питание, физическую активность и короткие паузы в течение дня. Эти меры снижают уровень стресса и помогают мозгу восстанавливаться», — отметила Орлова.

Она также посоветовала хотя бы один день в неделю отдыхать без рабочих дел, уделяя время прогулкам, медитации и другой активности.

Ранее стало известно, что каждый второй россиянин отказывается от карьерного роста из-за страха потерять стабильность.