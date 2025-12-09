Татьяна Буланова о личной жизни своих сыновей: «Вопросов нет»

Певица Татьяна Буланова заявила, что не вмешивается в личную жизнь сыновей

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова заявила в разговоре с «Пятым каналом», что не вмешивается в личную жизнь своих сыновей.

Буланова рассказала, что лично знакома с возлюбленными обоих сыновей, и девушки ей очень нравятся. Однако, по словам певицы, если бы ее не устраивал выбор кого-либо из наследников, она все равно не стала бы пытаться влезть в его отношения.

«Я понимаю, что это выбор не мой, все-таки выбор моих сыновей, и если мне что-то не понравится, ну, если допустим, человек непорядочный, я, наверное, ну, как-то постараюсь своему ребенку сказать об этом. Но девчонки хорошие, поэтому вообще вопросов нет», — поделилась артистка.

Певица также отметила, что если избранница ее младшего сына забеременеет, то она будет рожать.

Татьяна Буланова трижды была замужем. Ее первым супругом был Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Певица также состояла в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у пары родился сын Никита. Однако в 2016-м супруги развелись.

Накануне Буланова опровергла слухи о свадьбе 18-летнего Никиты. При этом артистка призналась, что с нетерпением ждет момента, когда ее сын примет решение о создании семьи, но сейчас она считает его слишком юным для этого.

