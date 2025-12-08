Буланова призналась, что с нетерпением ждет свадьбы сына

Певица Татьяна Буланова опровергла слухи о скорой свадьбе своего 18-летнего сына Никиты. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что ждет этого дня с нетерпением, однако считает, что пока он слишком молод для создания семьи.

Так артистка прокомментировала сообщения я о том, что Никита Буланов вскоре может жениться на неизвестной избраннице. Его мама подтвердила, что у него серьезные отношения со своей ровесницей, но остальные слухи развеяла.

«Но что касается женитьбы, то в данном случае это слухи. Никаких разговоров о свадьбе и речи не идет, поэтому все эти сообщения не более чем выдумки», — подчеркнула певица.

В то же время она добавила, что с нетерпением ждет момента, когда ее сын примет решение о создании семьи, однако прямо сейчас считает его возраст для этого слишком юным.

Накануне музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил, что сыну Татьяны Булановой не стоило брать фамилию в качестве творческого псевдонима. По его мнению, за счет фамилии известного родственника не получится раскрутиться, на концерты сына Булановой не пойдут зрители, если им не понравится музыка.

