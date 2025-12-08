На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Буланова призналась, что с нетерпением ждет свадьбы сына

Певица Буланова заявила, что с нетерпением ждет свадьбы своего сына Никиты
true
true
true
close
buslya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Татьяна Буланова опровергла слухи о скорой свадьбе своего 18-летнего сына Никиты. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что ждет этого дня с нетерпением, однако считает, что пока он слишком молод для создания семьи.

Так артистка прокомментировала сообщения я о том, что Никита Буланов вскоре может жениться на неизвестной избраннице. Его мама подтвердила, что у него серьезные отношения со своей ровесницей, но остальные слухи развеяла.

«Но что касается женитьбы, то в данном случае это слухи. Никаких разговоров о свадьбе и речи не идет, поэтому все эти сообщения не более чем выдумки», — подчеркнула певица.

В то же время она добавила, что с нетерпением ждет момента, когда ее сын примет решение о создании семьи, однако прямо сейчас считает его возраст для этого слишком юным.

Накануне музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил, что сыну Татьяны Булановой не стоило брать фамилию в качестве творческого псевдонима. По его мнению, за счет фамилии известного родственника не получится раскрутиться, на концерты сына Булановой не пойдут зрители, если им не понравится музыка.

Ранее уволившиеся танцоры Булановой повторили завирусившиеся движения на новой работе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами