«Сейчас роскошь не нужна»: Надежда Бабкина рассказала, как встретит Новый год

Надежда Бабкина призналась, что сама собирается готовить новогодние блюда
Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица, народная артистка России Надежда Бабкина назвала Новый год своим любимым праздником. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что старается всегда отмечать его в кругу семьи, а также самостоятельно «стряпать» все блюда для праздничного стола.

Артистка рассказала, что в новогоднюю ночь отказывается от выступлений – все программы со своим участием она старается записать заранее, чтобы отмечать праздник в кругу семьи. Что касается подготовки к торжеству, то, по словам певицы, помощников и поваров она к этому не привлекает, предпочитая все делать самостоятельно.

«Все я лично должна состряпать, чтобы все с удовольствием ели, — подчеркнула Бабкина. — Стол праздничный — самый традиционный. Это сельдь под шубой, оливье, напитки, горячие блюда, мясо запеченное, фрукты и десерты. А что еще нужно? Излишняя роскошь сейчас не нужна».

Напомним, россиянам посоветовали при подготовке к Новому году направить силы на радостные вещи, а не приготовление салатов и уборку дома – как объяснила «Газете.Ru» доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Госуниверситета просвещения Екатерина Булгакова, это позволит отметить праздник без стресса и выгорания. Она также пояснила, что главный источник предновогоднего стресса — это миф об «идеальном празднике», навязанный нам соцсетями и рекламой. От него лучше отказаться, считает психолог.

Ранее россиянам порекомендовали встречать Новый год «в собственном формате».

