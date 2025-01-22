Джуди Денч отказалась от прогулок в одиночку из-за потери зрения

Актриса Джуди Денч заявила, что больше не гуляет в одиночестве из-за потери зрения

Оскароносная актриса Джуди Денч призналась, что больше не может выходить на улицу одна из-за прогрессирующей макулодистрофии. Об этом сообщает People.

Денч рассказала, что теперь выходит на прогулку с сопровождением из-за риска заблудиться или упасть. Артистка пошутила, что потеря зрения оказалась полезной, так как она не любит выходить в свет одна. Актриса в шутку заявила, что «притворяется слепой», чтобы гулять с сопровождением.

Макулодистрофия – это общее название группы хронических прогрессирующих заболеваний, при которых постепенно поражается центральная зона нервной ткани глаза. Болезнь может привести к необратимой и быстрой потере центрального зрения.

В декабре 2024 года Джуди Денч рассказала, что попугай ругает ее непристойными словами. Ей подарили питомца в пандемию. Как рассказала артистка, она проводит много времени, болтая со своим партнером, защитником природы Дэвидом Миллсом, и попугаем Свити. Как оказалось, птица называла артистку «проституткой».

Денч уточнила, что словарный запас попугай пополняет, слушая радио. Актриса считает птицу очень забавной.

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