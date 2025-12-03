На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгороде отменили концерты Shaman

Концерты Shaman отменили в Белгороде по техническим причинам
kcna.kp

Концерты Ярослава Дронова (Shaman), которые должны были пройти 3 и 4 декабря в Белгороде, отменили. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«В ближайшие три дня ДК «Энергомаш» в Белгороде будет закрыт по техническим причинам. Запланированные мероприятия отменены», — написал глава Белгорода.

Об этом же уведомили и в Telegram-канале Дворца культуры.

Дронов должен был выступить с новой сольной программой «Победа!».

На момент анонса — 30 октября — большинство мест в зале оставались свободными. Ксения Собчак писала в своем Telegram, что местные жителей возмутили высокие цены на запланированные в Белгороде концерты, и поиронизировала на этот счет.

Сообщалось также, что Shaman выступает по собственной инициативе: в региональном оперштабе отметили, что бюджетные средства на приглашение артиста не выделялись.

Ранее Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

