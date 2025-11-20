Концерт пианистки в Нидерландах отменили после выступления в Москве

В Нидерландах отменили выступление пианистки Елизаветы Леонской в концертном зале в Эйндховене, сообщили в заявлении организаторы мероприятия.

В пресс-релизе отмечается, что исполнительница поддерживает молодых музыкантов и способствует широкому доступу к классике. По словам Леонской, она выступает и наставляет юные таланты из чувства долга, а в политику не вмешивается. Организаторы подчеркнули, что у пианистки русское происхождение, но она родилась не в России и является гражданкой Австрии.

«Хотя она не живет в России, она, тем не менее, решила выступить в Москве, и театр, где она выступает, теперь решил предоставить бесплатные билеты военнослужащим и их семьям», — говорится в заявлении.

Организаторы добавили, что горе из-за событий на Украине для них сейчас важнее всего. Они придерживаются принципа, что выступления российских и белорусских артистов приветствуются, если они открыто не поддерживали происходящее в зоне СВО.

Летом был отменен запланированный на 27 июля концерт Валерия Гергиева в итальянской Казерте. Он должен был состояться в рамках фестиваля Un'Estate da Re и стать первым европейским выступлением дирижера с 2022 года. Против участия Гергиева в фестивале выступили украинские активисты, европейские политики и оппозиционные деятели. В Италии сочли, что визит «друга Путина» может подать «неправильный сигнал».

Ранее Akmal' не принял подарок в цветах флага Украины и лишился тура.