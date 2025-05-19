Стало известно, за что задержали Нурлана Сабурова

Комика Сабурова задержали за слишком долгое пребывание в России в течение года

Стало известно, за что именно задержали комика Нурлана Сабурова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, Сабурова задержали за слишком долгое пребывание в России в течение года. Он пробыл в РФ 114 дней вместо 90 разрешенных, добавил источник.

Миграционная служба обнаружила, продолжает Baza, что Сабуров встретил Новый год в России и пробыл тут до 3 января, после чего вылетел из страны. 23 января он вернулся в Россию и пробыл в стране 22 дня. Позже он покидал страну на пару дней, но 15 февраля вернулся в Россию и находился тут ещё 37 дней.

23 марта Нурлан вылетел из страны и в тот же день вернулся обратно. Он мог находиться в России законно еще две недели (максимум 90 дней в календарном году), однако пробыл тут 47 дней — до 19 мая, когда его и задержали в аэропорту Шереметьево.

Комика оштрафовали на 5,5 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства, он должен выехать из России и въехать законным способом.

Ранее были опубликованы первые кадры с Нурланом Сабуровым после задержания.