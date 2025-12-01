На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ведущий «Тачки на прокачку» выступит в России

Рэпер Xzibit проведет концерты в Москве и Санкт-Петербурге
Организаторы концерта Xzibit в России

Ведущий шоу «Тачка на прокачку», американский рэпер Xzibit проведет два концерта в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Московский концерт Xzibit пройдет 3 декабря на арене VK STADIUM. А выступление в Санкт-Петербурге состоится 4 декабря в клубе А2.

Xzibit представит свой новый альбом «Kingmaker». Артист сделал релиз впервые за 12 лет. Он выпустил альбом на лейбле известного бойца UFC Конора Макгрегора. В записи новых треков приняли участие звезды рэп-музыки Dr. Dre, Ice Cube, Busta Rhymes, Redman, B-Real и Ty Dolla $ign, а также молодые исполнители Compton AV, Guapdad4000 и Tre Capital.

«Kingmaker — это тот, кто помогает другим. Мне повезло встретить немало таких людей в жизни, теперь моя очередь помочь следующему поколению артистов», – поделился певец.

В октябре Xzibit заявил о намерении открыть автобизнес в Москве. По словам рэпера, он готовит совместно с партнерами «что-то очень крутое» в России, однако подробности проекта пока держатся в секрете.

Ранее сообщалось, что Kristina Si может записать фит с американской звездой.

