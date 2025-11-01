На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Kristina Si может записать фит с американской звездой

Певица Kristina Si может записать фит с Xzibit
true
true
true
close
Пресс-служба/Звук и STUDIO 21

Певица Kristina Si (настоящее имя — Кристина Саркисян) в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что в будущем может записать совместную песню с рэпером Xzibit.

«Недавно мне сказали о том, что Xzibit хочет со мной фит», — поделилась Саркисян.

По словам певицы, пока они не вели переговоры. Сама она была бы рада совместному фиту.

Xzibit — американский рэпер и ведущий шоу «Тачка на прокачку». Xzibit выступит с сольными концертами в Москве и Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря. Организаторы выступлений уточнили, что в столице концерт Xzibit состоится на площадке VK Stadium, а в Петербурге — в клубе «А2».

В 2024 году американский рэпер хотел выступить в России, но ему задержали визу, и концерты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве перенесли на ноябрь 2024 года, а позже на неопределенный срок.

В конце сентября стало известно, что рэпер готовится открыть автобизнес в Москве. По его словам, он готовит совместно с партнерами «что-то очень крутое» в России, однако подробности проекта пока держатся в секрете.

XZibit высоко оценил отечественные автомобили — особенно его впечатлила «Волга», производство которой было возобновлено в 2024 году после перерыва. Рэпер также выразил мнение, что из внедорожника «Нива» мог бы получиться отличный монстр-трак — автомобиль с крупными колесами для участия в соревнованиях Monster Jam.

Ранее Цыганова обвинила рэпера Xzibit в алкогольной пропаганде в России.

