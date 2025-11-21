Shaman раскрыл, кого считает лучшими артистами 2025 года

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) назвал в беседе с kp.ru имена артистов, которых считает лучшими исполнителями 2025 года.

Shaman озвучил свой личный музыкальный рейтинг. По мнению Дронова, лучшей певицей этого года стала Татьяна Куртукова. Артист отметил, что ее хит «Матушка Земля» сейчас звучит «из всех утюгов».

«А лучший певец не только года, но и двадцатилетия - это мой друг Григорий Лепс», — заявил Shaman.

В октябре Shaman выступил в КНДР, исполнив песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Музыкант принимал участие в концерте в театре «Мансудэ», приуроченном к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи. После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским деятелям искусства за их выступления.

Позже Shaman заявил, что не будет переводить свои песни на другие языки, поскольку не видит в этом смысла. Артист признался, что мечтает о том, чтобы во всем мире люди слушали и любили композиции на русском языке.

Ранее Shaman рассказал, в какой стране он хочет выступить после КНДР.