Актер из «Реальных пацанов» умер от инсульта в 45 лет

Актер из «Реальных пацанов» и ведущий Дмитрий Красильников скончался на 46 году жизни после инсульта. Об этом сообщает во «ВКонтакте» группа «Стендап Мафия Пермь» (в этом городе покойный проводил интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?»).

В посте отмечается, что ведущий скончался 6 декабря. Прощание с ним и поминки пройдут днем 9 декабря. Организаторы попросили не приносить цветы и венки, потому что Красильникова кремируют, а близкие хотят «максимально спокойной и простой церемонии».

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче», — говорится в публикации.

Два дня назад супруга актера написала во «ВКонтакте» об отмене его ближайших выступлений. Она рассказала, что муж в тяжелом состоянии в реанимации. Женщина просила тех, кто умеет молиться, помолиться о здоровье Красильникова, хотя «он бы это, конечно, не одобрил».

