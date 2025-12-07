На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Актер из «Реальных пацанов» умер от инсульта в 45 лет

Актер из «Реальных пацанов» и ведущий Дмитрий Красильников умер в 45 лет
true
true
true
close
Стендап МАФИЯ Пермь/VK

Актер из «Реальных пацанов» и ведущий Дмитрий Красильников скончался на 46 году жизни после инсульта. Об этом сообщает во «ВКонтакте» группа «Стендап Мафия Пермь» (в этом городе покойный проводил интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?»).

В посте отмечается, что ведущий скончался 6 декабря. Прощание с ним и поминки пройдут днем 9 декабря. Организаторы попросили не приносить цветы и венки, потому что Красильникова кремируют, а близкие хотят «максимально спокойной и простой церемонии».

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче», — говорится в публикации.

Два дня назад супруга актера написала во «ВКонтакте» об отмене его ближайших выступлений. Она рассказала, что муж в тяжелом состоянии в реанимации. Женщина просила тех, кто умеет молиться, помолиться о здоровье Красильникова, хотя «он бы это, конечно, не одобрил».

Ранее внезапно скончался лучший Дед Мороз России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами