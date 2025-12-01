На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оксфордский словарь назвал слово 2025 года

Оксфордский университет назвал «рейджбейт» словом 2025 года
true
true
true
close
Shutterstock

Словом 2025 года по версии Оксфордского словаря английского языка стал «рейджбейт» (rage bait), обозначающий намеренно провокационный интернет-контент. Об этом сообщается на сайте издательского отдела Оксфордского университета.

Эксперты официально определили этот термин для контента, который используется для повышения популярности онлайн-источников. Слово образовано от английских rage («гнев») и bait («приманка»). За последние 12 месяцев частота его использования выросла в три раза.

«Рейджбейт» прошел путь от термина, описывающего реакцию водителей на дороге, до части лексикона медиа и контент-мейкеров», — отмечается в сообщении.

Впервые слово предложили в 2002 году на платформе Usenet для описания реакции водителя на моргание фарами. Со временем термин стал частью интернет-сленга и начал применяться к «вирусным» публикациям. На его основе также возникло понятие «рейджфарминг» — манипулирование реакциями пользователей с помощью провокаций.

23 ноября пресс-служба Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина сообщила, что слово «победа» стало самым популярным словом 2025 года.

Ранее было названо научное слово 2025 года.

