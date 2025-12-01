Оксфордский словарь назвал слово 2025 года

Словом 2025 года по версии Оксфордского словаря английского языка стал «рейджбейт» (rage bait), обозначающий намеренно провокационный интернет-контент. Об этом сообщается на сайте издательского отдела Оксфордского университета.

Эксперты официально определили этот термин для контента, который используется для повышения популярности онлайн-источников. Слово образовано от английских rage («гнев») и bait («приманка»). За последние 12 месяцев частота его использования выросла в три раза.

«Рейджбейт» прошел путь от термина, описывающего реакцию водителей на дороге, до части лексикона медиа и контент-мейкеров», — отмечается в сообщении.

Впервые слово предложили в 2002 году на платформе Usenet для описания реакции водителя на моргание фарами. Со временем термин стал частью интернет-сленга и начал применяться к «вирусным» публикациям. На его основе также возникло понятие «рейджфарминг» — манипулирование реакциями пользователей с помощью провокаций.

23 ноября пресс-служба Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина сообщила, что слово «победа» стало самым популярным словом 2025 года.

Ранее было названо научное слово 2025 года.