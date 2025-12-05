В Германии назвали слово года

В Германии словом 2025 года стала KI-Ära — «эпоха ИИ»

Немецкое словосочетание «KI-Ära» («эпоха искусственного интеллекта») стало словом 2025 года в Германии. Об этом сообщило Общество немецкого языка (GfdS) в Висбадене.

Жюри выбрало этот термин, поскольку искусственный интеллект вышел из научной среды и стал частью повседневной жизни общества. На втором месте — слово «Deal» («сделка»), на третьем — «Land gegen Frieden» («земля в обмен на мир»).

«Для выбора слов года решающими являются не частота употребления, а значимость и популярность выражения», — пояснила GfdS.

Общество немецкого языка выбирает слова года с 1977 года. В список 2025 года вошли десять терминов, которые отражают ключевые общественные, политические и экономические дискуссии.

1 декабря словом 2025 года по версии Оксфордского словаря английского языка стал «рейджбейт» (rage bait), обозначающий намеренно провокационный интернет-контент.

Эксперты официально определили этот термин для контента, который используется для повышения популярности онлайн-источников. Слово образовано от английских rage («гнев») и bait («приманка»). За последние 12 месяцев частота его использования выросла в три раза.

