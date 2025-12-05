На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали слово года

В Германии словом 2025 года стала KI-Ära — «эпоха ИИ»
true
true
true
close
Global Look Press

Немецкое словосочетание «KI-Ära» («эпоха искусственного интеллекта») стало словом 2025 года в Германии. Об этом сообщило Общество немецкого языка (GfdS) в Висбадене.

Жюри выбрало этот термин, поскольку искусственный интеллект вышел из научной среды и стал частью повседневной жизни общества. На втором месте — слово «Deal» («сделка»), на третьем — «Land gegen Frieden» («земля в обмен на мир»).

«Для выбора слов года решающими являются не частота употребления, а значимость и популярность выражения», — пояснила GfdS.

Общество немецкого языка выбирает слова года с 1977 года. В список 2025 года вошли десять терминов, которые отражают ключевые общественные, политические и экономические дискуссии.

1 декабря словом 2025 года по версии Оксфордского словаря английского языка стал «рейджбейт» (rage bait), обозначающий намеренно провокационный интернет-контент.

Эксперты официально определили этот термин для контента, который используется для повышения популярности онлайн-источников. Слово образовано от английских rage («гнев») и bait («приманка»). За последние 12 месяцев частота его использования выросла в три раза.

Ранее было названо научное слово 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами