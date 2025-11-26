На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студент получил штраф в 1,5 млн рублей за шутки о евреях и блокадниках в TikTok

Тиктокера из Москвы оштрафовали на 1,5 млн за шутки и пропаганду ЛГБТ
TikTok

Студента из Москвы оштрафовали более чем на 1,5 млн рублей за шутки и пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Третьекурсник РГСУ Илья Костяков записывал короткие видео в TikTok под псевдонимом «Илья ПДПР». Некоторые из его роликов, например, про жителей блокадного Ленинграда или «евреев в бургерах», привлекли внимание силовиков. Признание блогера в том, что ему «бургеры и джинсы дороже Родины», также стало основанием для проверки.

К настоящему времени тиктокер получил семь штрафов за пропаганду ЛГБТ на сумму чуть больше миллиона рублей, штраф за пропаганду педофилии в размере 500 тысяч, 20 тысяч — за возбуждение ненависти и минимум 160 часов обязательных работ за оскорбление религиозной литературы.

Уголовное дело на Костякова завели в августе текущего года. Внимание на публикации москвича изначально обратила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая и обратилась к правоохранителям.

Ранее треш-стримера арестовали после осквернения символа Победы.

