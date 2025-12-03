В Челябинске риелтор лишился квартиры по «схеме Долиной»

В Челябинске риелтор лишился денег и жилья, купив квартиру у пенсионерки

Риелтор из Челябинска пострадал из-за «схемы Долиной», несмотря на проверки. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, в 2023 году мужчина решил купить у 70-летней пенсионерки квартиру стоимостью 1,9 млн рублей. Цена была ниже рыночной, так как подобные варианты можно было найти за 2,1 млн.

Покупатель общался с хозяйкой несколько раз. Женщина не показалась ему подозрительной, обсуждала с ним детали и принесла необходимые справки.

После заключения сделки она попросилась пожить еще две недели, но в последствии отказалась покидать жилье.

«Она сама позвонила покупателю и сказала, что отдала деньги мошенникам. И смело заявила, что сделку признают недействительной, ведь у нее одно жилье и переезжать ей некуда», – сообщается в публикации.

Риелтор подал иск в суд. Суд первой инстанции встал на его сторону, это решение не поддержали в апелляционной и кассационной инстанции.

Ранее в Красноярске многодетная мать лишилась квартиры, став жертвой «эффекта Долиной».