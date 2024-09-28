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Егор Крид получил новую травму на съемках

Певец Егор Крид повредил шею на съемках

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Егор Крид сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что получил новую травму на съемках.

«Съемки в кино очень жесткие. Второй раз за неделю в травмпункте – это сильно… Только теперь с шеей», — поделился артист.

Врач диагностировал у Крида частичное повреждение связочного аппарата шейного отдела позвоночника. Певец порадовался, что у него не перелом.

«Все обошлось!» — отметил рэпер.

21 сентября Крид опубликовал видео, в котором его везут в инвалидном кресле. Артист намекнул, что ему потребовалась медицинская помощь. На следующий день он рассказал, что травмировал ногу на съемочной площадке.

Крид отметил, что снимается в фильме с большим количеством травмоопасных сцен, однако он пострадал после съемок. Артист очень сильно ударился во время выхода из трейлера. После этого его госпитализировали. Рентген не показал перелома — певцу диагностировали сильный ушиб. По словам исполнителя, в ближайшее время он планирует выступать в бандаже и лечиться мазями.

Ранее Егор Крид заступился за квадроберов.

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