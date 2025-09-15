На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анна Asti получила травму во время шоу и продолжила выступать

Певица Анна Asti подвернула ногу во время концерта
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Анна Asti рассказала, что во время недавнего шоу получила травму на первом же номере. Об этом пишет Super.

Артистка неудачно прыгнула и вновь подвернула ногу, травмированную ранее. Боль, по словам Анны, была настолько сильной, что она даже забывала слова песен и едва сдерживала слезы.

«Иногда даже папино воспитание «солдата» не спасает», — говорит Асти.

Анна Asti довела выступление до конца без заметной для зрителя хромоты. В социальных сетях певица поблагодарила свою команду — она подчеркнула, что благодаря их внимательности и заботе она смогла закончить концерт.

В августе певица Виктория Цыганова заподозрила Анну Asti в сатанизме (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Ее смутило, что на одном из последних концертов площадка Asti была украшена изображением певицы в красном платье с большими рогами. Образ дополнили украшения в виде крестов.

Ранее были раскрыты многомиллионные заработки «Тату» после воссоединения.

