Лещенко и Газманов пришли с травмами на концерт в Кремле

Певец Лев Лещенко сообщил, что сломал руку незадолго до концерта в Кремле

Певец Лев Лещенко появился с загипсованной рукой на юбилейном концерте Александра Буйнова, который прошел в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает mk.ru.

«Руку сломал вчера», — пояснил исполнитель.

Лещенко не стал комментировать, каким образом он получил травму. Певец отметил, что не будет переносить выступления из-за случившегося.

Также на концерте в Кремле с травмой появился Олег Газманов: он вышел на публику с большим шрамом на лбу. Народный артист России не стал скрывать, что получил ссадину недавно.

«Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так. Это нормально. Сотрясения нет, на потенцию не влияет», — поделился он.

Накануне Филипп Киркоров признавался, что опоздал с выходом на сцену в Государственном Кремлевском дворце из-за того, что смотрел матч с участием российского нападающего клуба Национальной хоккейной. Певец просил Николая Баскова «потянуть время», если он не успеет подготовится к выступлению.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова назвала Пугачеву подарком российскому народу.