Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лещенко и Газманов пришли с травмами на концерт в Кремле

Певец Лев Лещенко сообщил, что сломал руку незадолго до концерта в Кремле
close
Из личного архива Льва Лещенко

Певец Лев Лещенко появился с загипсованной рукой на юбилейном концерте Александра Буйнова, который прошел в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщает mk.ru.

«Руку сломал вчера», — пояснил исполнитель.

Лещенко не стал комментировать, каким образом он получил травму. Певец отметил, что не будет переносить выступления из-за случившегося.

Также на концерте в Кремле с травмой появился Олег Газманов: он вышел на публику с большим шрамом на лбу. Народный артист России не стал скрывать, что получил ссадину недавно.

«Испытания некоторых спортивных гаджетов закончились вот так. Это нормально. Сотрясения нет, на потенцию не влияет», — поделился он.

Накануне Филипп Киркоров признавался, что опоздал с выходом на сцену в Государственном Кремлевском дворце из-за того, что смотрел матч с участием российского нападающего клуба Национальной хоккейной. Певец просил Николая Баскова «потянуть время», если он не успеет подготовится к выступлению.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова назвала Пугачеву подарком российскому народу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами