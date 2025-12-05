На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Джиган и Самойлова откровенно расскажут о кризисе семьи в реалити-шоу

Премьера реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» состоялась онлайн
true
true
true
close
VK Видео

В VK Видео состоялась премьера «Быть Джиганом и Оксаной» — реалити-шоу от Medium Quality о повседневной жизни одной из самых обсуждаемых семей страны: рэпера Джигана, блогерши Оксаны Самойловой и их четверых детей.

В шоу показаны несколько последних месяцев, где Оксана и Джиган проживают разрыв отношений и кризис семьи под постоянным вниманием прессы и давлением аудитории.

В кадр попадут рабочие будни артистов, съемки в других шоу, репетиции, домашние дела, школьные линейки — как обещают авторы, без сценария и заранее отрепетированных сцен.

«Может быть, и хорошо, что вся эта история случилась в реалити-шоу, у людей будет возможность понаблюдать мою позицию. Ни один другой формат не дал бы возможности настолько глубоко показать, как обстоят дела на самом деле», — говорит Самойлова.

close
VK Видео

По словам Джигана, для него реалити «Быть Джиганом и Оксаной» получилось честным и очень личным.

«Съемочная группа оказалась с камерами в крайне тяжелое для семьи время. Если бы я знал, что все в итоге приведет нас к сегодняшнему дню, то я бы отказался от съемок», — делится он.

Новые выпуски «Быть Джиганом и Оксаной» будут выходить каждую пятницу в 12:00 в VK Видео.

В октябре стало известно, что Оксана Самойлова и Джиган разводятся. Блогерша подала соответствующее заявление в суд. После последнего заседания Самойлова показала журналистам, что не носит обручальное кольцо. Однако она не исключила возможности, что ее супруг «повзрослеет», и они смогут примириться. Бизнесвумен также призналась, что за ней никто не ухаживает, отношений она не хочет, а свободное время хочет впервые за многие годы посвятить себе и своим новым экстремальным увлечениям.

Ранее Джиган отреагировал на желание супруги стать певицей.

