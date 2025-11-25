На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Джиган отреагировал на желание супруги стать певицей

Рэпер Джиган поддержал желание Самойловой стать певицей
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Рэпер Джиган в беседе с «Пятым каналом» поддержал желание жены, модели и блогерши Оксаны Самойловой, начать музыкальную карьеру.

«Поем! Мы поем. Всех поддержу, Оксану тем более», — заявил певец.

В начале ноября Оксана Самойлова заявила, что планирует музыкальный дебют после развода. Она призналась, что пока не имеет профессиональных навыков в этой сфере, но не исключает, что в будущем ее талант раскроется.

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него блогерша приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, если ее супруг «повзрослеет».

У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

Позже певица Бьянка предположила, что причиной развода пары стали измены Джигана. Артистка посоветовала коллеге разобраться со своими «тараканчиками» и войти во «взрослую жизнь».

Ранее Самойлова рассказала, с кем остались дети и коза Мими после разрыва с Джиганом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами