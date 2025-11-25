Джиган отреагировал на желание супруги стать певицей

Рэпер Джиган в беседе с «Пятым каналом» поддержал желание жены, модели и блогерши Оксаны Самойловой, начать музыкальную карьеру.

«Поем! Мы поем. Всех поддержу, Оксану тем более», — заявил певец.

В начале ноября Оксана Самойлова заявила, что планирует музыкальный дебют после развода. Она призналась, что пока не имеет профессиональных навыков в этой сфере, но не исключает, что в будущем ее талант раскроется.

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него блогерша приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, если ее супруг «повзрослеет».

У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

Позже певица Бьянка предположила, что причиной развода пары стали измены Джигана. Артистка посоветовала коллеге разобраться со своими «тараканчиками» и войти во «взрослую жизнь».

Ранее Самойлова рассказала, с кем остались дети и коза Мими после разрыва с Джиганом.