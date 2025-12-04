Стала известна максимальная цена комплекта билетов на «Щелкунчика»

Максимальная стоимость комплекта из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 425 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.

Торги на спектакль, который состоится утром 21 декабря, продолжались в течение восьми часов. За это время цена на лучшие места возросла с 200 тысяч до 425 тысяч рублей.

Максимальная цена комплекта из четырех билетов на дневной и вечерний спектакли 26 декабря составила 280 тысяч рублей и 385 тысяч рублей.

Всего Большой театр представит 18 показов новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре и еще 15 представлений — в январе 2026 года. Впервые торги, необходимость которых была продиктована популярностью балета, прошли в 2024 году.

2 декабря сообщалось, что к Новому году кассовые сборы истории про московскую пару, попавшую в сказочный мир «Тысячи и одной ночи» — мюзикла «Последняя сказка» — превысят два миллиарда рублей.

Ранее самые дорогие билеты на «Щелкунчика» продали за полмиллиона в первый же день.