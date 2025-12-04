На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна максимальная цена комплекта билетов на «Щелкунчика»

Стоимость комплекта билетов на «Щелкунчика» составила 425 тысяч рублей
Первый канал, фотограф Дамир Юсупов

Максимальная стоимость комплекта из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 425 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.

Торги на спектакль, который состоится утром 21 декабря, продолжались в течение восьми часов. За это время цена на лучшие места возросла с 200 тысяч до 425 тысяч рублей.

Максимальная цена комплекта из четырех билетов на дневной и вечерний спектакли 26 декабря составила 280 тысяч рублей и 385 тысяч рублей.

Всего Большой театр представит 18 показов новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре и еще 15 представлений — в январе 2026 года. Впервые торги, необходимость которых была продиктована популярностью балета, прошли в 2024 году.

2 декабря сообщалось, что к Новому году кассовые сборы истории про московскую пару, попавшую в сказочный мир «Тысячи и одной ночи» — мюзикла «Последняя сказка» — превысят два миллиарда рублей.

Ранее самые дорогие билеты на «Щелкунчика» продали за полмиллиона в первый же день.

