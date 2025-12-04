На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Некоторым категориям россиян предложили раздать бесплатные билеты на «Щелкунчик»

Депутат Миронов: отдельным категориям россиян нужно выдать билеты на «Щелкунчик»
true
true
true
close
Москонцерт

В России необходимо раздать бесплатные билеты на новогодний балет «Щелкунчик» многодетным, детям-сиротам, а также членам семей участников военной спецоперации. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Депутат напомнил о ежегодном ажиотаже вокруг спектакля, на фоне которого цены повышаются до 50 тыс. рублей за билет.

«Некоторые комментаторы заявляют, что цены завышены справедливо, это элитарное искусство. Настоящая элита воюет на фронтах с нацизмом, Родину защищает! Нужно давать бесплатные билеты на спектакль семьям участников СВО», — подчеркнул парламентарий в беседе с 360.ru.

Он напомнил, что увидеть главную новогоднюю сказку мечтают дети из российских регионов, но их родители не могут позволить себе покупку дорогих билетов. Минкульт должен выделить квоты для детей-сирот, детей участников СВО, а также для многодетных семей, убежден депутат. Он призвал ввести эту меру поддержки, вместо того, чтобы рассказывать «про искусство для избранных».

Напомним, сегодня стало известно, что максимальная стоимость комплекта из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре превысила 400 тысяч рублей. Торги на спектакль, который состоится утром 21 декабря, продолжались в течение восьми часов. За это время цена на лучшие места возросла с 200 тысяч до 425 тысяч рублей.

Всего Большой театр представит 18 показов новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре и еще 15 представлений — в январе 2026 года. Впервые торги, необходимость которых была продиктована популярностью балета, прошли в 2024 году.

Ранее сообщалось, что самые дорогие билеты на «Щелкунчика» продали за полмиллиона в первый же день.

