Волочкова решила помириться с матерью и рассказала об особенном подарке для нее

Балерина Анастасия Волочкова в преддверии Дня матери рассказала, что решила помириться со своей мамой и преподнести ей в подарок украшение. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что у её мамы сложный характер, но ей всё-таки хочется вместе с ней преодолевать «тёмные времена».

Артистка напомнила, что у них с матерью сохраняются очень натянутые отношения, так как ей очень трудно угодить, и ведёт она себя «довольно неправильно». При этом балерина подчеркнула, что она продолжает любить свою маму и будет делать ей подарки. Так, на День матери Волочкова приготовила для неё огромный букет роз и украшение.

«Я хочу ей вручить красивое украшение в знак примирения. Надеюсь, что мы сможем с мамой преодолеть эти тёмные времена и разлад между нами и продолжим вместе идти по жизни, не допуская тех ошибок, которые нас, наверное, где-то даже закалили», — рассказала балерина.

В то же время она добавила, что встречи с матерью ожидает «без особого энтузиазма», так как знает, что женщина может испортить любой праздник.

В конце августа Волочкова признавалась, что она не может простить свою мать за зависть. По её словам, мать делала всё, чтобы разрушить отношения дочери с её мужчинами. Эти действия Волочкова объяснила завистью и назвала предательством, подчеркнув, что её до сих пор душит обида, из-за которой она не может с ней общаться. При этом балерина тепло отзывается о своём отце, который сейчас тяжело болеет.

Ранее Волочкова поругалась с матерью из-за квартирного вопроса.