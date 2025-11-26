На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продюсер Цекало вышел из состава учредителей рекламного агентства «Астры»

Продюсер Александр Цекало вышел из состава учредителей агентства «Астры»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Александр Цекало вышел из состава учредителей агентства «Астры», которое занималось рекламой, — ему принадлежало 33% в уставном капитале компании. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Продюсер Александр Цекало 25 ноября вышел из состава учредителей компании «Астры». Ему принадлежала доля в 33% в уставном капитале организации. Фирма зарегистрирована в 2014 году и занимается рекламной деятельностью. Единственным учредителем организации стал продюсер Иван Самохвалов. С 2021 года финансовые показатели ООО «Астры» постепенно снижались. По итогам 2024 года компания показала выручку в 304 тысячи рублей и убыток в 60 тысяч рублей. До апреля нынешнего года ООО «Астры» носило название ООО Агентство «Среда». Цекало и Самохвалов владеют одноименным продюсерским центром, который занимается производством телепрограмм и сериалов, имеет офисы в Москве и Лос-Анджелесе», — сообщили в сервисе.

Там напомнили, что в настоящее время Цекало и Самохвалов остаются учредителями в компаниях ПК «Среда», «Среда и КО», «Краб'С Фильм» и других, которые занимаются производством фильмов и телепрограмм. В прошлом году их общая выручка составила 3,6 млрд рублей, прибыль — 1,2 млрд рублей.

Ранее Эвелина Бледанс зарегистрировала крестьянское хозяйство в Крыму.

