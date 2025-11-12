На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эвелина Бледанс зарегистрировала крестьянское хозяйство в Крыму

Эвелина Бледанс зарегистрировала ферму в Крыму для выращивания винограда
bledans/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс зарегистрировала крестьянско-фермерское хозяйство в Крыму для выращивания винограда, производства вина и пчеловодства. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс вчера, 11 ноября, зарегистрировала крестьянско-фермерское хозяйство «Эвелина Бледанс». Оно находится в Бахчисарайском районе республики Крым. Помимо Эвелины Бледанс, учредителем КФХ является продюсер и художник Сергей Демчев. Основным видом деятельности компании указано выращивание винограда. Также значатся более двух десятков дополнительных видов деятельности: производство вина; пчеловодство; выращивание плодовых деревьев, кустарников и орехов; производство соковой продукции из фруктов и овощей; переработка и консервирование фруктов и орехов; торговля овощами и фруктами и другие», — сообщили в сервисе.

Там напомнили, что Бледанс также зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основная деятельность которого — работа в области исполнительских искусств.

Ранее в Москве зарегистрировали бренд «Страдающее Средневековье» для продажи эля.

