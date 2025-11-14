Полотна Рериха и Пиросмани привезли в Петербург на выставку о человеке и Вселенной

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков (МИСП) запустил масштабный межмузейный проект, приуроченный к 10-летнему юбилею музея. Новая выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений» ставит в центр размышление о человеке как о центре вселенной, рассказала пресс-служба музея.

Экспозиция объединила более 150 произведений живописи, скульптуры, инсталляций и объектов как из коллекции МИСП, так и из других петербургских и московских музейных собраний. Экспозиция разделена на тематические залы — «Стихия», «Автопортрет», «Рождение», «Адам и Ева», «Трапеза» и др.

В частности, на выставке представлены работы Святослава Рериха («Ты не должен видеть этого пламени», 1968), Андрея Волкова («Огонь, иди со мной», 2010–2011), Николая Вечтомова («Равновесие», 1960), Андрея Бартенева («Автопортрет», 2021), Нико Пиросмани («Кутеж» 1905–1907), Петра Рейхета («Волосатый суп», 1990), Гелия Коржева («Осень прародителей»,1995), Радия Матюшина («Побег», 1999) и других известных художников.

«Тема человека и Вселенной неисчерпаема. Выставка лишь обозначает место человека в картине мира прошлого столетия и наших дней, показывает проблему этого взаимоотношения через контрастное сопоставление разных художественных стилей и направлений — традиционную реалистическую живопись, творческие нонконформизм и актуальное искусство. Поиск противоположностей, диссонанса или созвучия изобразительных форм, идей, особенностей каждого этапа является главной задачей выставки», — рассказывают организаторы.

Выставка продлится в МИСП до 8 марта 2026 года.

