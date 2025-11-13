На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей пригласили на серию экскурсий на ВДНХ

На выставке Русского музея на ВДНХ пройдет серия экскурсий о городском хозяйстве
true
true
true
close
МосФото

На ВДНХ пройдет серия экскурсий Русского музея «ЖКХ глазами художников», сообщается на сайте mos.ru.

Экскурсии пройдут в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ 15, 21, 22, 28 и 29 ноября.

На экскурсиях участники смогут узнать историю развития столичного ЖКХ через произведения искусства. Также можно будет увидеть Москву образца XVIII века.

Кроме того, на экскурсиях посетители смогут узнать, как выглядели первые городские набережные и Водовзводная башня и о жизни москвичей до пожара 1812 года.

Экскурсоводы расскажут об истории Большого каменного и Москворецкого мостов, Красной площади и первых масляных фонарях, а также историю Неглинной и Яузы.

В ходе экскурсий посетителей также научат различать, что значат буквы на люках канализации.

Напомним, Музей городского хозяйства Москвы открылся на ВДНХ в отреставрированном павильоне № 5 «Физика» в 2022 году. Всего в павильоне находятся 19 тематических зон о работе столичных коммунальных служб, пожарных и спасателей. Выставку «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного русского музея» можно будет посетить ежедневно, кроме понедельника.

