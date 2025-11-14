Солистка Settlers объяснила популярность фолк-музыки

Певица Settlers заявила, что хочет еще записать фит с Лампабикт

Солистка группы Settlers объяснила, что фольклорная музыка популярна, потому что люди стремятся к своей идентичности. Слова певицы «Газете.Ru» передал клуб «Космонавт».

«Думаю, что завлекает сама идея того, что это родная и знакомая музыка на каком-то подсознательном уровне. Мы все стремимся к своей идентичности, а народные песни — это все об этом», — рассказала Шелпакова.

В беседе исполнительница также призналась, что хотела бы записать еще фит с Лампабикт.

«Это [хит «Русалки» ] одна из наших любимых песен и одна из самых прослушиваемых. Думаю здесь случился настоящий метч. Ждем, пока Артем освободится немного от своих релизов и зовем его на еще один фит», — заявила Шелпакова.

Солистка Settlers также рассказала, что инди-сцена сейчас богата достойными исполнителями. Среди них она упомянула Лампабикт, Деревянные киты, Hehehe, UBEL.

26 ноября в клубе «Космонавт» выступит Settlers с концерт-перформансом «Лес», в котором презентуют новый EP «Блюдце». Музыканты обещают не только представить новый и уже известный материал, но и погрузить поклонников «в атмосферу таинственного леса, сплетенного из традиции, музыки и света».

