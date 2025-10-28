На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Uma2rman рассказали, с кем хотят записать фит

Участники группы Uma2rman запишут фит с Минаевой
true
true
true
close
Пресс-служба клуба «Космонавт»

Музыканты группы Uma2rman рассказали, с кем из молодых артистов они хотели бы посотрудничать. Слова артистов «Газете.Ru» передал клуб «Космонавт».

«Самых интересных артистов мы пригласили в свой проект. Летом у нас вышла первая часть трибьюта Uma2rman «Звезды считают нас», там есть каверы от известных артистов и несколько потрясающих версий от музыкантов, которых все узнали и полюбили относительно недавно. <…> Во второй части, она выйдет ближе к нашим стадионным концертам, наверное, в начале марта, будет фит с Минаевой и еще несколько работ молодых артистов. Будут Zoloto, Zivert, Леонид Агутин», — сообщили участники группы Uma2rman.

Музыканты также выделили исполнителей, чьи каверы из первого трибьюта им особенно понравились.

«Комната культуры» сделала очень интересный вариант наших «Звезд», NEMIGA просто невероятно перепридумала «Не позвонишь», я ее даже не узнал, когда первый раз слушал. Классное прочтение «Налей мне» получилось у MIRON, солистка Cream Soda — AFELIA — спела в своем стиле «Записку» — заявили в Uma2rman.

Ранее российская актриса показала сына от гитариста Uma2rman Кристовского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами