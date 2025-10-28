В Uma2rman рассказали, с кем хотят записать фит

Музыканты группы Uma2rman рассказали, с кем из молодых артистов они хотели бы посотрудничать. Слова артистов «Газете.Ru» передал клуб «Космонавт».

«Самых интересных артистов мы пригласили в свой проект. Летом у нас вышла первая часть трибьюта Uma2rman «Звезды считают нас», там есть каверы от известных артистов и несколько потрясающих версий от музыкантов, которых все узнали и полюбили относительно недавно. <…> Во второй части, она выйдет ближе к нашим стадионным концертам, наверное, в начале марта, будет фит с Минаевой и еще несколько работ молодых артистов. Будут Zoloto, Zivert, Леонид Агутин», — сообщили участники группы Uma2rman.

Музыканты также выделили исполнителей, чьи каверы из первого трибьюта им особенно понравились.

«Комната культуры» сделала очень интересный вариант наших «Звезд», NEMIGA просто невероятно перепридумала «Не позвонишь», я ее даже не узнал, когда первый раз слушал. Классное прочтение «Налей мне» получилось у MIRON, солистка Cream Soda — AFELIA — спела в своем стиле «Записку» — заявили в Uma2rman.

