Сломавшую руку Успенскую заменили протеже Киркорова

Певице Марго Овсянниковой предложили полмиллиона рублей за два слова
На съемках шоу «Токсики» сломавшую руку исполнительницу шансона Любовь Успенскую экстренно заменили певицей Марго Овсянниковой, которую также называют протеже Филиппа Киркорова. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы «VK Видео».

«Вся команда и комики готовились к другому гостю очень долгое время. Новость о том, что Любовь Успенская не сможет приехать, выбила всех из колеи», — рассказал ведущий шоу Илья Соболев в соцсетях.

Марго находилась на съемках неподалеку и согласилась помочь.

«Нам повезло, что Марго была рядом. Она сказала: «Я приеду, давайте поржем, без проблем»». Я безумно ей благодарен», — говорит Соболев.

На шоу «Токсики» Марго, в частности, рассказала о том, как однажды ей предложили поломиллиона рублей за то, чтобы сказать со сцены два слова.

«Это удивительный феномен моей личности, потому что даже когда еще не было [коллабы с рэпером Lil Pump] «Кукареку» , меня уже приглашали на корпоративы. И я не пошла. Я спросила: а какой запрос? «Марго, можешь выйти и сказать: Вау, чудеса?» — вспоминает она.

В 2024 году Киркоров отсудил у Успенской 280 тыс. рублей за то, что артистка назвала его «женоненавистником». Исполнитель, однако, посетовал, что сумма взыскания оказалась намного меньше той, что он требовал: 280 тыс. рублей против 10 млн.

Ранее протеже Киркорова раскрыла, за что платит народному артисту.

