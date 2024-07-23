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Киркоров о победе в суде над Успенской: «Как она сильна, коль чушь несет на Короля»

Певец Киркоров после победы в суде над Успенской пожелал артистке впредь думать

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народный артист России Филипп Киркоров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поблагодарил своего адвоката Александра Добровинского за победу в суде против Любови Успенской. Певец отсудил у королевы шансона 280 тысяч рублей за то, что в одном из интервью она назвала его «женоненавистником».

«Сразу хочу сказать, что иск был задуман для того, чтобы напомнить всем и в особенности публичным людям, что за свои слова и поступки надо отвечать», — написал Киркоров.

Исполнитель, однако, посетовал, что сумма взыскания оказалась намного меньше той, что он требовал: 280 тысяч рублей против 10 миллионов. Полученные деньги Киркоров пообещал направить в благотворительные организации.

«Не все надо оценивать в деньгах, не в них счастье. А моя репутация дороже денег. Поэтому для меня важно было добиться правосудия! Чтобы Любовь Залмановна Успенская и другие особи впредь думали прежде, чем оболгать и оскорбить публично человека. Идея Успенской, очевидно, была навеяна русской классической литературой: «Ах, Люба, как она сильна, коль чушь несет на короля». Любовь Успенская не хотела извиняться как артист и человек, а теперь будет извиняться, как субъект», — добавил Киркоров.

По итогам суда Успенская обязана опровергнуть порочащие Киркорова сведения в течение 10 дней, уточнил певец.

Сама Успенская пока не принесла публичные извинения коллеге. В своем Instagram шансонье раскрыла, что Киркоров потратил на адвокатов миллион рублей, в то время как суд «оценил его «честь и достоинство» в 70 тысяч рублей».

«Видимо, «чаевые», — написала артистка.

Ранее адвокат Успенской заявила, что довольна проигрышем Киркорову.

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