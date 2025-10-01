Протеже Киркорова раскрыла, за что платит народному артисту

Певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, в шоу «Вопрос ребром» опровергла, что заплатила 5 миллионов рублей за встречу с народным артистом.

Овсянникова рассказала, что платит только за парковку. Она объяснила, что рядом с домом артиста она платная. Как уверила певица, она не дает денег за то, что выходит в свет с Киркоровым и записывает с ним совместные композиции.

«Лично я плачу только за парковку. И я имею в виду не свою пятую точку. Я про машину. А талант не надо парковать ни за сколько. Его и так видно. А Филипп как раз его заметил. В этом его талант продюсера», — поделилась исполнительница.

В июне Марго опровергла слух, что перестала сотрудничать с Киркоровым. Она пообещала несколько дуэтов с певцом в 2025-м. По словам артистки, она встретилась с исполнителем и обсудила планы на этот и следующий год.

Летом 2025-го Margo записала совместный трек «Кукареку» с американским рэпером Lil Pump.

Ранее Овсянникова сообщила, что Macan ее обманул.