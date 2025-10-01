На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Протеже Киркорова раскрыла, за что платит народному артисту

Певица Овсянникова опровергла, что платит 5 млн рублей за встречу с Киркоровым
true
true
true
close
mmmargaaret/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
mmmargaaret/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица и актриса Маргарита Овсянникова (Марго), известная как протеже Филиппа Киркорова, в шоу «Вопрос ребром» опровергла, что заплатила 5 миллионов рублей за встречу с народным артистом.

Овсянникова рассказала, что платит только за парковку. Она объяснила, что рядом с домом артиста она платная. Как уверила певица, она не дает денег за то, что выходит в свет с Киркоровым и записывает с ним совместные композиции.

«Лично я плачу только за парковку. И я имею в виду не свою пятую точку. Я про машину. А талант не надо парковать ни за сколько. Его и так видно. А Филипп как раз его заметил. В этом его талант продюсера», — поделилась исполнительница.

В июне Марго опровергла слух, что перестала сотрудничать с Киркоровым. Она пообещала несколько дуэтов с певцом в 2025-м. По словам артистки, она встретилась с исполнителем и обсудила планы на этот и следующий год.

Летом 2025-го Margo записала совместный трек «Кукареку» с американским рэпером Lil Pump.

Ранее Овсянникова сообщила, что Macan ее обманул.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами