На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Татьяна Буланова выплатила долги сотрудникам ресторана после скандала

SHOT: певица Буланова избавилась от ресторана после публикаций о долгах
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Татьяна Буланова избавилась от ресторана «Гастрономика по-новому» в Санкт-Петербурге после скандала с невыплатой зарплаты. Об этом сообщает издание «Shot Проверка».

По данным издания, в начале ноября компания переписала свою долю с 49 на 51%, тем самым получив право самостоятельно и оперативно принимать организационные решения без участия третьих лиц.

Новым владельцем ресторана Булановой станет ресторанная группа Edvokimov Group, которой принадлежит около семи заведений с «панорамными видами на знаковые места» в Санкт-Петербурге и Сочи, добавляет Shot. На месте ресторана Булановой откроется ресторан «Паруса на крыше – Центр».

В невыплате зарплаты ресторан Татьяны Булановой обвинили в сентябре. После публикации, утверждает издание со ссылкой на бывших сотрудников, руководство постепенно стало выплачивать долги.

Ранее Митя Фомин рассказал, что может получить штраф за неоказание медицинской помощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами