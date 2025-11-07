Татьяна Буланова выплатила долги сотрудникам ресторана после скандала

SHOT: певица Буланова избавилась от ресторана после публикаций о долгах

Певица Татьяна Буланова избавилась от ресторана «Гастрономика по-новому» в Санкт-Петербурге после скандала с невыплатой зарплаты. Об этом сообщает издание «Shot Проверка».

По данным издания, в начале ноября компания переписала свою долю с 49 на 51%, тем самым получив право самостоятельно и оперативно принимать организационные решения без участия третьих лиц.

Новым владельцем ресторана Булановой станет ресторанная группа Edvokimov Group, которой принадлежит около семи заведений с «панорамными видами на знаковые места» в Санкт-Петербурге и Сочи, добавляет Shot. На месте ресторана Булановой откроется ресторан «Паруса на крыше – Центр».

В невыплате зарплаты ресторан Татьяны Булановой обвинили в сентябре. После публикации, утверждает издание со ссылкой на бывших сотрудников, руководство постепенно стало выплачивать долги.

