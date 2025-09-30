Сотрудники ресторана Татьяны Булановой остались без зарплаты

В Санкт-Петербурге сотрудники ресторана певицы Татьяны Булановой заявили, что остались без зарплаты. Об этом сообщил Telegram-канал «SHOT Проверка».

Десятки сотрудников заявили о полумиллионном долге перед ними. По их словам, в середине января половине команды якобы не выплатили зарплату за новогодние праздники и предложили уйти «по собственному желанию». Причиной якобы была названа нехватка денег на обеспечение всего персонала.

Работники уточнили, что начальство обещало постепенно выплачивать долги, но спустя полгода часть сотрудников деньги так и не получила.

В переписках, предоставленных сотрудниками, руководство ресторана Булановой сначала ссылалось на «сложный период», а затем и вовсе перестало отвечать.

Сейчас на юрлицо «Гастрономика по-новому» заведено 50 исполнительных производств почти на миллион рублей. Еще к нему подано судебных исков на 616 тысяч рублей по договорам подряда и поставкам.

Татьяна Буланова открыла ресторан в центре Петербурга в 2023 году. Другое заведение певицы, где она числится учредителем, в 2024-м потеряло почти 16 миллионов рублей.

Накануне у Игоря Николаева нашли налоговые задолженности.

Ранее сообщалось, что у Даны Борисовой нет денег платить по кредиту.