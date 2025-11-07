На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Митя Фомин может получить штраф за неоказание медицинской помощи

Митю Фомина могут оштрафовать за неоказание медицинской помощи
true
true
true
close
Звук

Певец Митя Фомин может попасть под уголовную статью, если не окажет нуждающемуся медицинскую помощь. В беседе с «Пятым каналом» артист признался, что за бездействие он может получить штраф.

Музыкант признался, что учился в медицинском институте на врача-педиатра. При этом он отметил, что, посещая лекции и сдавая экзамены, знал, что в дальнейшем не будет работать по специальности.

Фомин признался, что недавно «с ужасом» узнал, что если человек он не окажет медицинскую помощь нуждающемуся, то ему грозит уголовная статья.

«Если вдруг вы оказываетесь свидетелем какого-то медицинского фэйла и нужна медицинская помощь и, если вы врач и ее не оказываете, то вы, оказывается, попадаете под статью «о неоказании» (ст. 124 УК РФ — прим. ред.). Если вы оказали, но человек вдруг не выжил, вы тоже за это несете ответственность», — раскрыл артист.

При этом Фомин отметил, что на протяжении 25 лет «не прикасался» к своему диплому. Поэтому, по мнению певца, другие люди смогут оказать пострадавшим более качественную медицинскую помощь.

Ранее два музыкальных агентства России подали иск против Мити Фомина, потребовав компенсацию суммой в 500 тыс. рублей.

