Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину едва не превратился в хаос после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) задержали мужчину из ее сопровождения. Об этом сообщает The Telegraph.

В публикации утверждается, что руководство Украины разгневалось из-за визита актрисы. Властям республики не понравилось, что Джоли не предупредила их о своих планах.

До этого сообщалось, что во время визита Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон у водителя одной из машин кортежа при проверке не было с собой военно-учетных документов. Журналисты писали, что он оказался офицером запаса и не имел права на отсрочку. Мужчину попросили пройти в Южноукраинский ТЦК.

Вызволить водителя не удалось даже после личной просьбы и участия американской гостьи. Тем временем выяснилось, что Пищиков неоднократно посылал донаты ВСУ и даже отдал военным свою машину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Джоли пересекла границу Украины пешком.