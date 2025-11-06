На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщают, что Анджелина Джоли пересекла границу Украины пешком

Politico: Джоли пересекла границу Украины пешком, не уведомив о визите власти
true
true
true
close
Telegram-канал «Ukraine context»

Актриса Анджелина Джоли не уведомила украинские власти о своем намерении посетить страну и перешла территорию Украины пешком. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник из Украины.

По информации инсайдера, на одном из блокпостов один из членов ее группы был неожиданно призван на службу в украинскую армию Однако украинские власти продолжают выяснять детали произошедшего.

Politico отмечает, что вскоре после скандала на границе власти Украины сообщили о задержании водителя Джоли, но позже удалили свое заявление. Инсайдер издания также не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

«Региональный военный комиссариат в Николаеве подтвердил Politico, что водитель Джоли был военным резервистом и получил приказ пройти военную переподготовку,» — отмечается в статье.

Нынешний визит на Украину стал для Анджелины Джоли вторым с 2022 года — до этого актриса была в Львове. Тогда Джоли, которая также является послом Управления ООН по делам беженцев, приезжала на Украину с гуманитарной миссией.

Ранее сообщалось, что Джордж Лукас купил дом в Лондоне в надежде уехать подальше от Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами