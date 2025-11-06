«Хотя бы выпустили из подвала»: как водителя Анджелины Джоли мобилизуют в ряды ВСУ

Анджелина Джоли во время визита на Украину, 6 ноября 2025 года

На Украине продолжается развитие скандала с мобилизацией в ряды ВСУ охранника (водителя) американской актрисы Анджелины Джоли. Инцидент произошел 5 ноября во время неофициального визита звезды Голливуда в Николаев и Херсон. На одном из контрольно-пропускных пунктов сопровождавшего Джоли мужчину задержали сотрудники местного военкомата. Вызволить его не удалось даже после личной просьбы и участия американской гостьи. Тем временем выяснилось, что задержанный Дмитрий Пищиков — офицер запаса, неоднократно посылал донаты ВСУ и даже отдал военным свою машину.

Охранника (по другим сведениям, водителя) голливудской актрисы Анджелины Джоли задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области. Об этом сообщила украинская газета «Страна.ua».

По данным издания, задержанного зовут Дмитрий Пищиков, он тренер по боевому самбо и специалист по восстановительному массажу из города Кропивницкого (Кировограда). Родственники утверждают, что у него не было проблем с документами и он не числился в розыске: из-за заболевания спины до конца 2025 года он пригоден только для службы в тылу, что подтверждается справкой из военно-врачебной комиссии.

«Он представляет гражданскую организацию и выступает в качестве сопровождающего, чтобы показать и объяснить, как волонтер путешествовал с ними. Он не является телохранителем Анджелины Джоли. Он не находится в розыске»,

— сообщил его брат.

По данным Telegram-канала SHOT, Дмитрию Пищикову 33 года. Мужчина обучался в местной гимназии, затем — в Летной академии Национального авиационного университета на факультете «Обслуживание воздушного движения», где окончил военную кафедру. По словам знакомых, Пищиков регулярно направлял деньги на нужды ВСУ, отдал военным свою машину, закупал дроны и ездил к бойцам.

Telegram-канал «Киев 24» сообщил, что задержанный мужчина до сих пор находится в ТЦК (Территориальный центр комплектования, аналог военкомата), но к настоящему времени его «хотя бы выпустили из подвала». Это следует из опубликованного каналом отрывка из переписки Пищикова с другом. Мужчина утверждает, что задержанный имел при себе все необходимые документы и заключение военно-врачебной комиссии.

Официальная версия событий, изложенная в заявлении Сухопутных войск ВСУ, несколько отличается. В сообщении сказано, что водитель из кортежа Анджелины Джоли был задержан сотрудниками ТЦК из-за отсутствия военно-учетных документов.

«Во время проверки выяснили, что он является офицером запаса, подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации не имеет», — сообщили в ВСУ.

В заявлении, кроме того, подтверждается, что Пищиков имел заключение медкомиссии о пригодности к службе только в тылу.

Зачем Джоли приезжала на Украину

Актриса Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон неофициально — украинские власти не были осведомлены о ее приезде, сообщает Politico. По данным издания, актриса попала на территорию страны пешком. Цель визита была благотворительной: американская гостья посетила больницы и школы, пообщалась с медиками, педагогами и детьми.

Поездку организовал международный благотворительный фонд Legacy of War («Наследие войны»), который, как утверждается на его сайте, занимается гуманитарной помощью в основном на Украине, в Руанде и Ливане.

«Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но не сдаются... После трех лет конфликта усталость очевидна, но также очевидна и решимость... Жители Николаева и Херсона – одни из многих сообществ, которые переживают затяжные конфликты во всем мире, включая гражданское население Судана, сектора Газа и Демократической Республики Конго», – отметила Джоли по итогам поездки.

Это не первый визит Анджелины Джоли на Украину: в 2022 году она по собственной инициативе приезжала во Львов с аналогичными целями.

Актриса более 20 лет занимала пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Она покинула его в конце 2022 года, объяснив, что хочет перейти «к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека». За время своей работы в УВКБ она осуществила более 60 полевых миссий, включая поездки в Йемен и Буркина-Фасо.