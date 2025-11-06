На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лувр тратил деньги на новые выставки, пренебрегая безопасностью

Счетная палата Франции: Лувр потратил 105,4 млн евро на покупку произведений искусства за 6 лет
true
true
true
close
Joan Carpenter Maccracken/Reuters

Отчет Счетной палаты Франции, составленный до ограбления музея Лувр в Париже, свидетельствует, что управляющие учреждения культуры долгое время предпочитали инвестировать в новые выставки, а не в его охрану. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на соответствующий документ.

«Пусть никто не заблуждается: кража королевских драгоценностей — это громкий тревожный сигнал», — заявил председатель Счетной палаты Пьер Московичи, предоставляя отчет.

Документ охватывает шестилетний период — с 2018 по 2024 год.

«Лувр предпочитал инвестиции, которые были заметными и привлекательными, в ущерб техническому обслуживанию и реконструкции технических сооружений, особенно в области охраны и безопасности», — говорится в отчете.

В частности, музей потратил €105,4 млн на покупку новых произведений искусства и €63,5 млн на выставочные площади. При этом на ремонтные работы было потрачено всего €26,7 млн, а на реставрацию здания дворца — €59,5 млн.

Счетная палата указала на амбициозный проект Лувра «Новый Ренессанс», который был запущен в начале 2025 года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Его план включает в себя строительство нового входа в восточной части музея и новых выставочных помещений, включая отдельную галерею для «Моны Лизы».

Но Счетная палата установила, что проект был осуществлен без надлежащей финансовой оценки — прогнозируемая стоимость проекта уже возросла до €1,15 млрд по сравнению с €700 млн, заявленными в январе.

В своем ответе Лувр заявил, что согласен с большинством рекомендаций Палаты, но считает, что Палата не до конца объективна в своих суждениях, особенно в области безопасности.

Накануне бодибилдер и легенда мотокросса оказался подозреваемым по делу об ограблении Лувра.

Ранее во Франции назвали предварительную стоимость реставрации Лувра.

